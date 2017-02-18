В Тульской области осудили мужчину за попытку убийства бывшей жены

ЗА попытки задушить, а позднее зарезать женщину, суд приговорил Антона Жигалова к 7,5 годам заключения в колонии строгого режима.

16 февраля 2017 года Узловский городской суд вынес обвинительный приговор 29-летнему местному жителю Антону Жигалову. Суд признал его виновным в преступлении, предусмотренном тремя статьями Уголовного кодекса: проникновение в жилище против воли жильца, угроза убийством и покушение на убийство.

Суд установил, что днем 13 апреля 2016 года Жигалов пришел к квартире бывшей жены, где она проживала с С., ударил кулаком открывшего ему дверь С. и проник в квартиру.

После этого Жигалов, попытался задушить бывшую жену, сопровождая это словесными угрозами, и прекратил это только после вмешательства её отца. После чего потерпевшая побежала на кухню квартиры, но Жигалов взял нож, и начал размахивать им в её сторону, угрожая зарезать, также прекратив свои действия только после вмешательства бывшего тестя.

Позднее, 17 мая 2016 года Жигалов днем поссорился с бывшей супругой с у подъезда ее дома и ножом нанес ей два удара ножом в голову.

После второго удара нож сломался, но Жигалов нанес еще не менее 6 ударов оставшейся у него в руке частью клинка женщине в область туловища. Действия Жигалова были пресечены находящимися рядом с ним лицами.

Приговором суда Антону Жигалову назначено наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев без ограничения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Жигалов был признан виновным по трем статьям: ч. 2 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, с применением насилия), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 КУ РФ (покушение на убийство).

Гражданский иск потерпевшими не заявлялся. Гражданский иск заявленный Узловским межрайонным прокурором в интересах Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тульской области в счет возмещения ущерба, затраченного на оказание медицинской помощи потерпевшей Ж. в размере 21 701 рубль, взыскан с осужденного в полном объеме.