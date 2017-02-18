В эти выходные в Туле больше 100 человек сдадут нормы ГТО

В субботу пройдут лыжные гонки, а в воскресенье - будут сдавать нормативы по стрельбе, гимнастике и плаванию.

В эти выходные, 18 и 19 февраля, пройдет первый городской этап зимнего фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне». Он проходит в рамках Всероссийского комплекса ГТО среди взрослого населения.

В фестивале ГТО примут участие более 100 человек VI – XI ступени.

Заявки подали работники ПО «Туламашзавод», ТГПУ имени Л.Н. Толстого, ПАО «Тулачермет», областной организации «Динамо», УФССП, Тульской таможни и другие.

18 февраля в центральном парке имени П.П. Белоусова пройдут испытания по лыжным гонкам.

19 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе поселка Ленинский участники фестиваля сдадут нормативы по стрельбе, гимнастике и плаванию.