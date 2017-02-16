О чем говорят мужчины в канун 8 марта?

Об этом размышляют артисты «Нового театра» и приглашают туляков на свой спектакль «Офис накануне 8 Марта».

«Новый Театр» — это единое творческое пространство, открытое для любых экспериментов. Идея создания в Туле «Нового театра» принадлежит Андрею Лазукину — актёру, режиссёру, а теперь и художественному руководителю театра.

«Новый театр» располагается в Доме Дворянского собрания, зрительный зал там совсем небольшой, камерный. И вот накануне Международного женского дня актеры решили сделать подарок всем поклонникам своего творчества и показать спектакль на большой площадке — в Городском концертном зале.



Анна Терешина.



Спектакль «Офис накануне 8 Марта» состоится 5 марта в 17.00. Он поставлен по мотивам пьесы «Корпоратив» Алексея Щеглова, известного сценариста киножурнала «Ералаш» и «Кривого зеркала», автора текстов Евгения Петросяна и «русских бабок».

Это история о том, как четверо мужчин небольшого коллектива турагентства решили приготовить для своих дам праздничный корпоратив в честь 8 марта. Они попутно рассуждают о месте женщины в жизни мужчины, плюсах и минусах семейной жизни, об изменах и верности. Офис — всегда актуальная тема для шуток, поэтому и комедия получилась такой искромётной, щедрой на юмор, остроты и ироничные ситуации.



Сергей Гаврилов, Михаил Боганов и Валерий Сальков.



В спектакле заняты актеры Мария Жучилина, Анна Терешина, Валерий Сальков, Сергей Гаврилов, Артем Калинин, Михаил Боганов.

Режиссером спектакля стал известный актер Сергей Степин («Ранетки», «Кадетство», «Метод Лавровой», «ЧОП»). Спектакль «Офис накануне 8 марта» отличный способ весело провести вечер и от души посмеяться!

Билеты можно приобрести в кассе ГКЗ, по тел. 38−46−55, а также на Myslo.