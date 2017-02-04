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В Заокском районе появится статуя Федора Конюхова
Фото: Антон Скрипунов.

В Заокском районе появится статуя Федора Конюхова

Путешественнику Федору Конюхову подарили его скульптурное изображение, которое летом он перевезет в свою деревню в Тульской области.

Известному путешественнику Федору Конюхову подарили его скульптурное изображение, выполненное из металла, сообщают РИА Новости.

Автором портрета, созданного месяц назад, выступил скульптор Григорий Потоцкий. До лета скульптура будет храниться в экспедиционном штабе Конюхова в Москве.

«Слава Богу, что такой герой у нас есть. Мы его очень ценим и очень дорожим им. Поэтому родилась такая мысль — сделать ему такой подарок, чтобы он при жизни был в галерее, в музее», — сказал собравшимся в мастерской путешественника меценат Сергей Козубенко.

По его словам, летом путешественник перенесет скульптуру в свою деревню, которая вблизи деревни Антоновки Заокского района Тульской области.

сегодня, в 12:34 0
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