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Энергетики филиала «Тулэнерго» сдали нормативы ГТО

Энергетики филиала «Тулэнерго» сдали нормативы ГТО

Сдача нормативов прошла в рамках зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Суворовском районе.

Работники производственного отделения «Суворовские электрические сети» филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» приняли участие в зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), проходившем в Суворовском районе Тульской области 18-22 января 2017 года.

Команду Суворовских электрических сетей на фестивале представляли:

  • Максим Шрамченко, электромонтер оперативно-выездной бригады Суворовского района электрических сетей (возрастная группа 18-29 лет),
  • Андрей Марченко, инженер службы механизации и транспорта (возрастная группа 30-39 лет),
  • Михаил Котов, заместитель главного инженера по производственной безопасности и производственному контролю – начальник службы производственного контроля и охраны труда (возрастная группа 40-49 лет),
  • Владимир Краснов, электромонтер оперативно-выездной бригады Суворовского  района электрических сетей (возрастная группа 50-59 лет).

В ходе мероприятия энергетики показали свое мастерство и хорошую физическую подготовку, сдав семь нормативов ГТО.

Из них два испытания были обязательными – подтягивание на высокой перекладине и наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. Остальные пять – выбраны спортсменами самостоятельно:

  • стрельба из пневматической винтовки,
  • плавание на дистанцию 50 метров,
  • бег на лыжах на дистанцию 5 км,
  • поднимание туловища из положения лежа на спине,
  • прыжок в длину с места толчком двумя ногами.

Летом им предстоит еще пройти второй этап, включающий обязательные тестовые задания – кросс и бег на короткие дистанции.

Кстати, судя по результатам, суворовские энергетики претендуют на золотые значки «Готов к труду и обороне».

Работа энергетика требует не только высокого профессионализма и практических навыков, но и выносливости, способности хорошо справляться с большими нагрузками, в том числе и физического плана. Поэтому инициатива сотрудников Суворовских электрических сетей по сдаче нормативов ГТО была передана в другие производственные отделения и Управление филиала «Тулэнерго» и в дальнейшем будет реализована работниками электросетевого предприятия.

Напомним, что Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) представляет собой программную и нормативную основу физического воспитания населения страны, нацеленную на развитие массового спорта и оздоровление нации.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 15:15 +1
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