Тульские модели успешно представили наш регион на фестивале START UP 2017

В Москве в восьмой раз прошел фестиваль START UP 2017. От Тулы сюда приехали Никита Жоричев, Денис Егоров, Виталий Виноградов, Аня Елагина, Настя Чадаева, София Моторина и Соня Жоричева. Они представили Россию в номинациях: «Детская модель», «Юная модель», «Хореография», «Вокал», «Актерское мастерство», «Телеведущий».



Аня Елагина.



По уже сложившейся многолетней традиции в фестивале START UP приняли участие дети из разных стран мира: Болгарии, Казахстана, Македонии, Непала, Сирии, Израиля, Чехии и из 25 российских регионов.

В каждой номинации в критериях оценок учитывалось буквально всё: артистизм, единство образа, оригинальность моделей, пластичность, режиссура постановочных номеров.



Таланты участников оценивало интернациональное звёздное жюри, в состав которого вошла и наша знаменитая землячка, участница детского «Евровидения» Софья Фисенко. И туляки сумели доказать — они лучшие!



Никита Жоричев.



По единогласному решению жюри самую высокую награду — Гран-при в номинации «Актерское мастерство» – завоевал наш Никита Жоричев. Продюсер Елена Бережная сразу отметила талантливого мальчика и пригласила туляка в феврале в Москву вести благотворительный концерт.



Золотых медалей в номинациях «Детская модель», «Юная модель», «Хореография», «Актерское мастерство», «Телеведущий» удостоились Моторина София, Елагина Аня, Никита Жоричев, Виноградов Виталий, Чадаева Настя.



Виталий Виноградов.

Денис Егоров был награжден серебряной медалью в номинации «Вокал», а 5-летняя Сонечка Жоричева, впервые выступавшая на таком престижном мероприятии, в номинации «Детская модель» завоевала серебро.



Наши юные модели великолепно выступили в двух костюмированных выходах – «Гламурный кэжуал» и «Карнавальный костюм». И буквально все малышки прошли кастинг на показ в рамках фестиваля изысканных бальных платьев известного крымского дизайнера Кристины Кибовской.



Впереди ребят ожидает участие в самых престижных российских и международных проектах. Никите Жоричеву от организаторов фестиваля поступило предложение второй год подряд вести фестиваль «Мини Мисс и Мини Мистер России 2017», и приглашение на участие в Голливудском чемпионате WCOPA. Это олимпиада для исполнительских видов искусств — WORLD STARS, где более 56 стран представляют своих конкурсантов.



Никита Жоричев и член жюри певец Владимир Брюлев.

Аню Елагину и Виталия Виноградова ждет фестиваль «Мини Мисс и Мини Мистер России 2017». Подарочные сертификаты на участие в международном детском конкурсе Prince & Princess of the World в Болгарии получили Настя Чадаева и Соня Жоричева. А Соне Моториной президент болгарской компании New Stars вручила сертификат на участие в Международной Неделе моды Children Fashion Week — 2017, которая пройдет в апреле в Болгарии.