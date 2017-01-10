Скончался тульский скульптор Альберт Чаркин

Альберт Чаркин.

Альберт Чаркин – автор бюста Петра I на Московском вокзале, а его скульптуры украшают улицы, площади и вокзалы в Санкт-Петербурге и многих других городах.

В Петербурге на 80-м году жизни скончался председатель правления Санкт-Петербургского Союза художников, народный художник России Альберт Чаркин. Об этом вчера, 9 января, сообщили власти города.



Альберт Чаркин. Бюст Петра I на Московском вокзале

Альберт Чаркин родился 16 декабря 1937 года в городе Белеве Тульской области. После службы на флоте окончил Ленинградский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, затем обучался в Творческой мастерской Академии художеств СССР под руководством скульптора Михаила Аникушина.



Альберт Чаркин. Три драматурга (Москва)

Альберт Чаркин в течение десяти лет был главой творческого Союза художников Петербурга, одновременно являлся действительным членом Российской академии художеств, членом президиума этой академии, профессором. Он руководил творческой мастерской Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, а в 2001-2009 годах был ректором этого вуза.

За годы своей работы Чаркин создал множество монументальных и станковых скульптур, произведений мелкой пластики, медалей. Его произведения есть в России, Германии, Китае, на Украине.



Альберт Чаркин. Памятник С. Есенину в Таврическом саду

Среди наиболее известных работ Альберта Чаркина — монумент Победы в Рязани (1975), памятники Сергею Есенину в Таврическом саду (1995) и на улице Есенина в Санкт-Петербурге (2009), бюст Петра I на Московском вокзале Санкт-Петербурга (1993) и многие другие.