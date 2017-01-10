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Выходные в Центральном парке: зимние узоры на снегу, вечеринка на катке и закрытие елки

Выходные в Центральном парке: зимние узоры на снегу, вечеринка на катке и закрытие елки

Проведите весело 14 и 15 января!

Туляков приглашают весело провести время в выходные дни. 14 и 15 января для всех желающих в Центральном парке подготовили обширную развлекательную программу.

14 января

Праздничная программа на эстраде ЦПКиО им. П. П. Белоусова:

  • 12.00 тактильные игры для детей
  • 12.30 игровая программа «Петушок идет учиться»
  • 13.30 снежный марафон
  • 14.00 «Зимние узоры» на снегу
  • 15.00 концертная программа от дуэта «Милада»
  • 16.00 музыкальное поздравление от солистов ансамбля «Откровение»

В течение дня — акция «Гирлянда желаний».

Также в 16.00 посетители приглашаются на вечеринку на катке «В поисках короля и королевы».

15 января


Воскресные мероприятия пройдут под названием «Закрытие ёлки».

  • 12.30 показательные выступления от УДЦ «Аверс»
  • 13.00 театрализованная игровая программа «До свидания, елочка, зеленая иголочка!»
  • 13.30 «Зимние узоры» на снегу: рисуем волшебными кисточками
  • 14.00 выступление народного вокального коллектива «Звуки радости»
  • 14.30 выступление мини-цирка Crazy Show
  • 15.00 эстрадный концерт ансамбля «Смородина»

Новогодняя лотерея «Счастливый билет».

В течение дня — акция «Гирлянда желаний».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:59 0
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