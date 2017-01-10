Выходные в Центральном парке: зимние узоры на снегу, вечеринка на катке и закрытие елки

Туляков приглашают весело провести время в выходные дни. 14 и 15 января для всех желающих в Центральном парке подготовили обширную развлекательную программу.

14 января

Праздничная программа на эстраде ЦПКиО им. П. П. Белоусова :

12.00 тактильные игры для детей

12.30 игровая программа «Петушок идет учиться»

13.30 снежный марафон

14.00 «Зимние узоры» на снегу

15.00 концертная программа от дуэта «Милада»

16.00 музыкальное поздравление от солистов ансамбля «Откровение»

В течение дня — акция «Гирлянда желаний».

Также в 16.00 посетители приглашаются на вечеринку на катке «В поисках короля и королевы».

15 января



Воскресные мероприятия пройдут под названием «Закрытие ёлки».

12.30 показательные выступления от УДЦ «Аверс»

13.00 театрализованная игровая программа «До свидания, елочка, зеленая иголочка!»

13.30 «Зимние узоры» на снегу: рисуем волшебными кисточками

14.00 выступление народного вокального коллектива «Звуки радости»

14.30 выступление мини-цирка Crazy Show

15.00 эстрадный концерт ансамбля «Смородина»

Новогодняя лотерея «Счастливый билет».

В течение дня — акция «Гирлянда желаний».