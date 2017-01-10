Выходные в Центральном парке: зимние узоры на снегу, вечеринка на катке и закрытие елки
Проведите весело 14 и 15 января!
Туляков приглашают весело провести время в выходные дни. 14 и 15 января для всех желающих в Центральном парке подготовили обширную развлекательную программу.
14 января
Праздничная программа на эстраде ЦПКиО им.
- 12.00 тактильные игры для детей
- 12.30 игровая программа «Петушок идет учиться»
- 13.30 снежный марафон
- 14.00 «Зимние узоры» на снегу
- 15.00 концертная программа от дуэта «Милада»
- 16.00 музыкальное поздравление от солистов ансамбля «Откровение»
В течение дня — акция «Гирлянда желаний».
Также в 16.00 посетители приглашаются на вечеринку на катке «В поисках короля и королевы».
15 января
Воскресные мероприятия пройдут под названием «Закрытие ёлки».
- 12.30 показательные выступления от УДЦ «Аверс»
- 13.00 театрализованная игровая программа «До свидания, елочка, зеленая иголочка!»
- 13.30 «Зимние узоры» на снегу: рисуем волшебными кисточками
- 14.00 выступление народного вокального коллектива «Звуки радости»
- 14.30 выступление мини-цирка Crazy Show
- 15.00 эстрадный концерт ансамбля «Смородина»
Новогодняя лотерея «Счастливый билет».
В течение дня — акция «Гирлянда желаний».
Другие статьи по темам
Место
Прочее