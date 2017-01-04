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Фотовыставка «Мой город Т» откроется в Туле 13 января

Фотовыставка «Мой город Т» откроется в Туле 13 января

Торжественное открытие состоится в 16.00 в Тульском областном краеведческом музее.

Эта фотовыставка — авторский взгляд на город и на людей. Экспонаты будут практически не ретушированы и не обработаны. По словам автора выставки – сотрудника Тульского областного краеведческого музея – Дмитрия Тимачёва, в этом и заключается основное очарование фотографии, про которое многие фотографы сейчас забыли.
 
 
На выставке посетители смогут ощутить, что фотоаппарат — это своего рода машина времени. Ведь на фото отображается мгновение, которое больше никогда не повторится.
 
На фотовыставке будет представлено 40 работ: пейзажи, портреты, репортажные и уличные фотографии. 
 
Открытие состоится 13 января в 16.00. Приглашаются посетители старше 6 лет (6+). Выставка продлится до 10 февраля 2017 года.

Тульский областной краеведческий музей. Адрес: Тула, ул. Советская/ул. Тургеневская, д. 68/8.
сегодня, в 16:18 +2
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