Фотовыставка «Мой город Т» откроется в Туле 13 января

Эта фотовыставка — авторский взгляд на город и на людей. Экспонаты будут практически не ретушированы и не обработаны. По словам автора выставки – сотрудника Тульского областного краеведческого музея – Дмитрия Тимачёва, в этом и заключается основное очарование фотографии, про которое многие фотографы сейчас забыли.

На выставке посетители смогут ощутить, что фотоаппарат — это своего рода машина времени. Ведь на фото отображается мгновение, которое больше никогда не повторится.

На фотовыставке будет представлено 40 работ: пейзажи, портреты, репортажные и уличные фотографии.

Открытие состоится 13 января в 16.00. Приглашаются посетители старше 6 лет (6+). Выставка продлится до 10 февраля 2017 года.



Тульский областной краеведческий музей. Адрес: Тула, ул. Советская/ул. Тургеневская, д. 68/8.