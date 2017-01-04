Более 80 музеев в Москве в новогодние каникулы работают бесплатно
До 8 января включительно у вас есть возможность посетить лучшие музеи и выставочные залы Московской области.
Речь идет только о музеях, подведомственных Департаменту культуры города Москвы. Они будут работать в режиме бесплатного посещения для всех категорий граждан в соответствии со своим графиком работы. Среди них Музей Лефортово, краеведческий музей «Дом на Набережной», Музей космонавтики, Мемориальная квартира
А. С. Пушкина, «Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына», усадьбы «Коломенское», «Лефортово», «Люблино», «Измайлово», выставочные залы «На Каширке», «Ходынка» и многое-многое другое.
Дом-Музей Марины Цветаевой закрыт на время проведения ремонтных работ в связи с подготовкой к юбилейному году поэта, и в акции участвовать не будет.
Электронные экспозиции доступны на сайте музея. В Государственном Дарвиновском музее бесплатный вход будет осуществляться только в основной корпус музея, вход в выставочный корпус остается платным.
Подробный список музеев с адресами смотрите здесь.
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