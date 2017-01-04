Более 80 музеев в Москве в новогодние каникулы работают бесплатно

До 8 января включительно у вас есть возможность посетить лучшие музеи и выставочные залы Московской области.

Речь идет только о музеях, подведомственных Департаменту культуры города Москвы. Они будут работать в режиме бесплатного посещения для всех категорий граждан в соответствии со своим графиком работы. Среди них Музей Лефортово, краеведческий музей «Дом на Набережной», Музей космонавтики, Мемориальная квартира А. С. Пушкина , «Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына», усадьбы «Коломенское», «Лефортово», «Люблино», «Измайлово», выставочные залы «На Каширке», «Ходынка» и многое-многое другое.

Дом-Музей Марины Цветаевой закрыт на время проведения ремонтных работ в связи с подготовкой к юбилейному году поэта, и в акции участвовать не будет.



Электронные экспозиции доступны на сайте музея. В Государственном Дарвиновском музее бесплатный вход будет осуществляться только в основной корпус музея, вход в выставочный корпус остается платным.