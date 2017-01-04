новости
новости
Регистрация
Более 80 музеев в Москве в новогодние каникулы работают бесплатно

Более 80 музеев в Москве в новогодние каникулы работают бесплатно

До 8 января включительно у вас есть возможность посетить лучшие музеи и выставочные залы Московской области.

Речь идет только о музеях, подведомственных Департаменту культуры города Москвы. Они будут работать в режиме бесплатного посещения для всех категорий граждан в соответствии со своим графиком работы. Среди них Музей Лефортово, краеведческий музей «Дом на Набережной», Музей космонавтики, Мемориальная квартира А. С. Пушкина, «Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына», усадьбы «Коломенское», «Лефортово», «Люблино», «Измайлово», выставочные залы «На Каширке», «Ходынка» и многое-многое другое.
 
 
Дом-Музей Марины Цветаевой закрыт на время проведения ремонтных работ в связи с подготовкой к юбилейному году поэта, и в акции участвовать не будет.

Электронные экспозиции доступны на сайте музея. В Государственном Дарвиновском музее бесплатный вход будет осуществляться только в основной корпус музея, вход в выставочный корпус остается платным.
 
Подробный список музеев с адресами смотрите здесь.
 
Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 15:37 0
Другие статьи по темам
Событие
московские музеи
Место
МоскваМосковская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле задержали двоих мужчин с наркотиками
В Туле задержали двоих мужчин с наркотиками
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика