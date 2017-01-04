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В центре Тулы запрещено продавать алкоголь до 7 января

В центре Тулы запрещено продавать алкоголь до 7 января

Ограничения на продажу алкогольной продукции введены в связи с массовыми новогодними мероприятиями. Закрытие ёлки запланировано на 7 января.

Продажа алкоголя приостановлена во всех магазинах города, расположенных в радиусе 1 км от площади Ленина. Во всех магазинах в центре города должна быть размещена информация об ограничении продаж спиртного, включая пиво, сидр, медовуху и т.д. Ограничение продажи 5 и 6 января будет с 14.00 до 22.00, на Рождество - с 16.00 до 22.00.
Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 16:37 −1
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