В центре Тулы запрещено продавать алкоголь до 7 января

Продажа алкоголя приостановлена во всех магазинах города, расположенных в радиусе 1 км от площади Ленина. Во всех магазинах в центре города должна быть размещена информация об ограничении продаж спиртного, включая пиво, сидр, медовуху и т.д. Ограничение продажи 5 и 6 января будет с 14.00 до 22.00, на Рождество - с 16.00 до 22.00.