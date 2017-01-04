В Туле задержали двоих мужчин с наркотиками

В первом случае сотрудники полиции располагали сведениями, что 41-летний неработающий житель Тулы может хранить при себе наркотическое вещество. Проверка позволила оперативникам подтвердить эту информацию. Подозреваемого задержали на территории Советского округа. У мужчины был обнаружен и изъят полимерный свёрток с веществом, похожим на наркотик.

Проведённое в экспертно-криминалистическом центре УМВД исследование установило, что подозреваемый хранил при себе 12,1 гр каннабиса.

В Центральном округе Тулы задержан 33-летний мужчина, у которого полицейские обнаружили и изъяли похожее на наркотик вещество. Установлено, что он хранил при себе 1,29 гр смеси, содержащей метилэфедрон.

В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по статье, предусматривающей ответственность за незаконный оборот наркотиков.