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В Туле задержали двоих мужчин с наркотиками

В Туле задержали двоих мужчин с наркотиками

Полицейские выявили два преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

В первом случае сотрудники полиции располагали сведениями, что 41-летний неработающий житель Тулы может хранить при себе наркотическое вещество. Проверка позволила оперативникам подтвердить эту информацию. Подозреваемого задержали на территории Советского округа. У мужчины был обнаружен и изъят полимерный свёрток с веществом, похожим на наркотик.
 
Проведённое в экспертно-криминалистическом центре УМВД исследование установило, что подозреваемый хранил при себе 12,1 гр каннабиса.
 
В Центральном округе Тулы задержан 33-летний мужчина, у которого полицейские обнаружили и изъяли похожее на наркотик вещество. Установлено, что он хранил при себе 1,29 гр смеси, содержащей метилэфедрон.
 
В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по статье, предусматривающей ответственность за незаконный оборот наркотиков.
Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 15:07 0
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