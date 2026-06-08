В Туле завершено расследование уголовного дела в отношении гендиректора и бенефициара местной коммерческой организации.

Фото из архива Myslo

Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов и последующей легализации денежных средств. По информации Myslo, речь идет о ООО СП «Энерго».

Следователи второго отдела по особо важным делам СУ СК России по Тульской области установили, что руководитель и фактический владелец компании, специализирующейся на общестроительных работах, внесли в налоговые декларации заведомо ложные сведения. Они указали фиктивные взаимоотношения с «фирмами-однодневками», чтобы незаконно уменьшить налоговые обязательства.

Полученную необоснованную налоговую выгоду (свыше 38 миллионов рублей НДС) обвиняемые перевели через цепочку подконтрольных организаций по подложным основаниям. В дальнейшем средства были обналичены и потрачены по усмотрению фигурантов.

Несмотря на крупную сумму неуплаченного налога, в ходе предварительного следствия удалось полностью возместить ущерб бюджетной системе РФ — на данный момент перечислено 47 миллионов рублей.

Собранных следователями доказательств достаточно для передачи дела в суд. Под суд пойдут 48-летний генеральный директор и 42-летний бенефициар. Им инкриминируются преступления по п. «а» ч. 2 ст. 199 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.