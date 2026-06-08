Об этом губернатор Тульской области заявил в рамках встречи с участниками форума «Трансформаторы. Служение Отечеству».

В Бунырево проходит молодёжный форум, на который приехали 200 активных молодых туляков. Встреча тульской молодёжи с губернатором Дмитрием Миляевым прошла в формате открытого диалога.

Заместитель главы администрации Алексина Юлия Изюмская рассказала губернатору, что в по инициативе молодых алексинцев при администрации был создан Молодёжный совет. Это первая подобная структура в регионе.

– Быть первыми – это не только привилегия, но и огромная ответственность за свою команду. Мы готовы выполнять все цели и задачи для развития нашего города и благополучия его жителей и региона. Мы не подведём! – сказала руководитель Молодёжного совета при администрации Алексина Екатерина Санникова.

Дмитрий Миляев оценил инициативу молодых алексинцев и отметил, что Молодёжные советы должна быть созданы при администрации каждого муниципалитета.

– Также необходимо создать единый орган, который сосредоточит вокруг себя все молодёжные советы и другие подобные объединения. Нужна единая структура с понятным и эффективным механизмом работы.