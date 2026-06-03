Компания «ЭКОТЭК-2000» уже второй раз попадается на природоохранных нарушениях.

Фото Вадима Баранова.

Накануне мы писали про масштабную нелегальную свалку в Новомосковске. На большом участке земли вперемешку со строительным мусором находились опасные химические вещества.

Представители общественной организации «Экологическая защита» смогли найти собственника опасного участка. Согласно выписке из ЕГРН, эта территория принадлежит ООО «ЭКОТЭК-2000» — это лицензированное предприятие, имеющее право на сбор, транспортировку и обработку отходов.

«Хочу поблагодарить Тульскую природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и минприроды Тульской области за оперативность. Надзорные ведомства очень быстро среагировали на наше обращение, выехали на место и возбудили прокурорскую проверку. Сегодня мы совместно осмотрели площадку — работа идёт конструктивно. Такое взаимодействие даёт надежду, что нарушитель не уйдёт от ответственности», — заявил председатель «Экологической защиты» Вадим Баранов.

Отметим, в 2020 году «ЭКОТЭК-2000» попадался на подобном нарушении. Ртутные и люминесцентные лампы хранились в одном из заброшенных коровников в деревне Грицово. За это нарушение компания тогда заплатила 100 000 рублей.