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Новомосковскую компанию оштрафовали за свалку ртутных ламп
Фото Вадима Баранова

Новомосковскую компанию оштрафовали за свалку ртутных ламп

Юрлицу придётся заплатить 100 тысяч рублей. Директор предприятия оштрафован на 10 тысяч.

Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора провело проверку по факту свалки ртутных и люминесцентных ламп, обнаруженной в деревне Грицово под Новомосковском. Свалку выявили активисты общественной организации «Экологическая защита».

Опасные отходы хранились в одном из заброшенных коровников на бетонном полу. Объём вывезенных с территории деревни ртутных ламп – порядка 100 кубометров. На упаковках были обнаружены надписи, свидетельствующие о том, что лампы передавались предприятиями области компании ООО «ЭКОТЭК-2000» для переработки в 2016-2019 годах.

Ртутные и люминесцентные лампы относятся к первому классу отходов и представляют серьёзную угрозу как для жизни и здоровья людей, так и для окружающей среды. Вместо того чтобы утилизировать опасные лампы, фирма складировала их на заброшенных фермах.

В отношении ООО «ЭКОТЭК-2000» и руководителя компании были возбуждены административные дела. По результатам их рассмотрения дел юрлицо оштрафовано на 100 тысяч рублей, а его директор – на десять тысяч. Лампы были вывезены в Краснодарский край, на предприятие «Ртутная безопасность» и утилизированы с соблюдением всех необходимых норм.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:55 0
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