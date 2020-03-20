Новомосковскую компанию оштрафовали за свалку ртутных ламп

Фото Вадима Баранова

Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора провело проверку по факту свалки ртутных и люминесцентных ламп, обнаруженной в деревне Грицово под Новомосковском. Свалку выявили активисты общественной организации «Экологическая защита».

Опасные отходы хранились в одном из заброшенных коровников на бетонном полу. Объём вывезенных с территории деревни ртутных ламп – порядка 100 кубометров. На упаковках были обнаружены надписи, свидетельствующие о том, что лампы передавались предприятиями области компании ООО «ЭКОТЭК-2000» для переработки в 2016-2019 годах.

Ртутные и люминесцентные лампы относятся к первому классу отходов и представляют серьёзную угрозу как для жизни и здоровья людей, так и для окружающей среды. Вместо того чтобы утилизировать опасные лампы, фирма складировала их на заброшенных фермах.

В отношении ООО «ЭКОТЭК-2000» и руководителя компании были возбуждены административные дела. По результатам их рассмотрения дел юрлицо оштрафовано на 100 тысяч рублей, а его директор – на десять тысяч. Лампы были вывезены в Краснодарский край, на предприятие «Ртутная безопасность» и утилизированы с соблюдением всех необходимых норм.