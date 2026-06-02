В северной части Новомосковска, в промышленной зоне, общественная организация «Экологическая защита» выявила масштабную нелегальную свалку. Поводом для проверки стали жалобы жителей на сильный химический запах, доносящийся из-за лесополосы.

Картина, которую увидели экологи, оказалась пугающей. На большом участке земли вперемешку со строительным мусором находятся опасные химические вещества.

Отходы в порошкообразном состоянии рассыпаны прямо на земле, а многочисленные пластиковые контейнеры (куботейнеры) наполнены жидкостями.

Осмотр показал, что многие емкости негерметичны: из них подтекает содержимое, образуя на земле разноцветные лужи. Территория местами заболочена неизвестными жидкостями с резким химическим запахом. Экологи предполагают, что в эту низину могли систематически сливать остатки опасных веществ.

Наибольшую тревогу вызывает содержимое контейнеров. На их бирках указан Метилендифенилдиизоцианат (МДИ). Это высокотоксичное вещество, которое вызывает сильное раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей и представляет серьёзную угрозу для здоровья людей и экологии.

По всем признакам, на этой территории ведется какая-то хозяйственная деятельность. Теперь экологи хотят найти собственника участка, провести проверку и ликвидировать свалку.