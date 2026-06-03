Фото минздрава Тульской области.

Врачи Тульского областного онкологического диспансера провели сложнейшую операцию и спасли 49-летнюю жительницу Ефремова. У пациентки была диагностирована раковая опухоль яичника в запущенной стадии, которая достигла гигантских размеров.

Женщина долгое время игнорировала быстрый рост живота, пока родственники не настояли на обследовании. Врачи местной больницы поняли, что ситуация критическая, и немедленно направили ее в Тулу.

Благодаря слаженной работе хирургов операция прошла успешно. Сейчас женщина чувствует себя хорошо, встала на ноги и уже может ходить.

«Не ждите, пока станет поздно! Пройдите диспансеризацию. Записаться можно на сайте „Доктор71“, «Госуслуги» или через мессенджер „Макс“, — написал в соцсетях глава региона Дмитрий Миляев.