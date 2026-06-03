Аферисты несколько дней донимали женщину, и она обратилась к стражам порядка.

В дежурную часть Ясногорского отдела полиции обратилась пенсионерка из Москвы. Женщина заявила, что её уже несколько дней донимают мошенники.

Сначала ей позвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Рассказал про подозрительные операции по её счету и заявил, что деньги необходимо спасать. После этого к разговору подключился «полицейский», который рекомендовал перевести накопления на «безопасный» счет.

Стражи порядка после обращения женщины провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и сумели задержать курьера мошенников. Им оказался 63-летний житель Московской области. В полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.