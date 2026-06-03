Генеральный директор компании «Чистота» несколько лет уклонялся от уплаты НДС.

По версии следствия, руководитель тульской компании по производству мыла и моющих средств несколько лет указывал в налоговых декларациях недостоверные сведения о сделках с другими фирмами.

Он оформлял фиктивные документы о поставках товаров, чтобы занизить налог на добавленную стоимость и платить в бюджет меньше. Следствие считает, что документы позволяли снижать сумму налогов. В результате государство недополучило более 19 млн рублей.

Кроме того, следствие считает, что он привлёк знакомого для регистрации фирмы, которая впоследствии использовалась в противоправной деятельности, и приобрёл электронные средства платежа для этих целей.

Для возможного возмещения ущерба государству на имущество обвиняемого наложили арест свыше 32 млн рублей.

Дело передадут в Пролетарский районный суд Тулы, когда обвиняемому вручат копию обвинительного заключения.