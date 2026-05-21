В Дубне начато расследование по факту пропажи маленькой девочки.

Сотрудники регионального управления СКР возбудили уголовное дело в связи с исчезновением трёхлетней (данные скрыты по требованию закона). По предварительным данным, ребёнок пропал в рабочем посёлке Дубна 20 мая 2026 года.

По данным Myslo, девочка пропала накануне с улицы. Ребенок был на беговеле синего цвета. По появившейся ночью информации, беговел был найден. Ребенка ищут.

На месте ЧП уже работает следственно-оперативная группа. К поискам подключились полицейские, спасатели и добровольцы. Сейчас проводится комплекс неотложных мероприятий для выяснения всех деталей случившегося. Ход расследования лично контролирует руководитель следственного управления Владимир Усов.

Всех, кому что-либо известно о возможном местонахождении девочки, настоятельно просят немедленно сообщить об этом по телефону 112 или 8 961 152-03-32 — СУ СК России по Тульской области.