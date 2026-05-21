«Девочку обнаружила 33-я „лиса“ — пешая поисковая группа ДПСО „ЛизаАлерт“. В её составе работали доброволец Московского региона Ирина (позывной Революция) и двое местных жителей», — рассказали поисковики.

Сообщается, что поисковая группа эвакуировала ребенка в безопасное место и передала ее сотрудникам правоохранительных органов.

Девочку, которая провела ночь в лесу, направили в больницу для осмотра и оказания медицинской помощи.

«Отряд „ЛизаАлерт“ выражает огромную благодарность всем добровольцам, сотрудникам экстренных служб и местным жителям, кто не остался в стороне и приложил максимум усилий, чтобы девочка вернулась домой!» — написали волонтеры «ЛизаАлерт».

Ранее Myslo сообщал, что 20 мая в Дубне пропала трехлетняя девочка. Оказалось, она заблудилась в лесу.