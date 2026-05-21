По словам Гузова, более 250 местных жителей собрались ночью, чтобы искать пропавшую.

3-летняя девочка пропала в Дубне около шести часов вечера. Обнаружив пропажу, родители сначала пытались искать ее сами, но через два часа поняли, что не справляются.

Они обратились в полицию; также о ЧП стало известно администрации района. По словам главы Кирилла Гузова, под штаб поисковиков предоставили здание местного клуба, обеспечили их всем необходимым, организовали подвоз питьевой воды.

«На поиски девочки собрались 250 местных жителей. Дубенцы — очень дружные люди! Спасибо им огромное! Также приезжали жители Тулы и других городов», — рассказал Гузов.

Глава администрации сам принимал участие в поисках ребенка:

«15 км по лесу, до 5.30 утра, а потом — на работу. А остальные продолжили поиски», — рассказал Гузов Myslo.

К слову, участвовать в поисках пропавших людей для чиновника не впервой: в 2023 году он сам нашел в лесу пропавшего человека, был на поисках в качестве волонтера и в 2025-м.

Напомним, ребенка искали с 20 мая. Она уехала с территории частного дома на беговеле вместе с другими детьми, а потом потерялась в лесу. В настоящий момент ее жизни и здоровью ничто не угрожает.