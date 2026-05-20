После просмотра ранее опубликованного у нас видео с грубым нарушением ПДД сотрудники Госавтоинспекции пришли к выводу, что водитель Mitsubishi Lancer создал своими действиями реальную угрозу для других участников дорожного движения.

«В этот же день сотрудники отделения Госавтоинспекции по Узловскому району Тульской области установили место нахождения водителя. Им оказался мужчина 2001 года рождения. Нарушителя привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. Назначено наказание в виде штрафа в размере 7500 рублей», — сообщила группа по пропаганде управления Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области.

