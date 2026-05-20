Во второй день Всероссийского съезда учителей физической культуры губернатор Дмитрий Миляев встретился с педагогами, чтобы обсудить насущные проблемы.

В парк-отеле «Шахтер» прошел второй день Всероссийского съезда учителей физической культуры. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев встретился с теми, кто прививает детям любовь к спорту в регионе. Диалог получился насыщенным.

Глава региона подчеркнул, что работа учителя физической культуры заслуживает особого уважения:

— Ваша общая задача заключается не столько в воспитании поколения олимпийских чемпионов, сколько в вовлечении людей в занятия физической культурой на любительском уровне.

В этом ключе и пошла беседа. В основном говорили не о спорте высоких достижений, а о том, как физкультура может помочь подрастающему поколению сохранить здоровье и как уроки способны привить любовь к активному образу жизни.

Конечно, не обошлось без «технической» составляющей. Дмитрий Миляев рассказал, что сейчас в регионе запланированы работы в 45 образовательных учреждениях. Это поможет сделать спорт более доступным, особенно для тех ребят, которые проживают в сельской местности.

Участники открытого диалога задали вопросы губернатору. Далерходжа Алиакбаров, участник СВО, учитель физкультуры школы № 4 города Плавска, получивший накануне Почетную грамоту Минспорта РФ, поинтересовался, могут ли участники СВО без педагогического образования стать экспертами движения «Абилимпикс».

Губернатор и министр образования Оксана Осташко рассказали, что решение этого вопроса сейчас находится в разработке: в рамках проекта «Герой 71» формируется 16-е направление, которое можно доработать с этой точки зрения.

Губернатор поручил решить проблему переподготовки и повышения квалификации в рамках проекта «Герой71»:

— Такой модуль можно предусмотреть в нашем проекте «Герой 71» и совместно с проектом «Абилимпикс». Все затраты на повышение квалификации и переподготовку мы возьмем на себя, для ребят это ничего не будет стоить. Всё, что касается инклюзивного обучения, нам нужно более активно внедрять в практики социализации. И если такой проект будет реализован, это будет правильно.

Учитель физкультуры из Щекинского района Станислав Шульц подал идею создания проекта, который бы объединил учителей физкультуры:

— Мы много говорим про детей, но мне хотелось бы сказать и про самих учителей физической культуры. Ранее я уже возглавлял районное методическое объединение учителей физкультуры и с сентября вновь продолжу этим заниматься. В связи с чем предлагаю проект «Энергия команды». Мы можем провести его на базе нашего муниципалитета. Собравшись с коллегами в начале учебного года, мы обменяемся опытом, поделимся достижениями, снизим уровень профессионального выгорания, проведем спортивный квест, спортивные игры, творческую сессию с генерацией общих идей для наших детей, а затем воодушевленные вернемся в свои школы для реализации единой концепции на достижение новых результатов для района.

Глава региона идею поддержал, а задавшего вопрос учителя назначил ответственным по этому вопросу:

— Есть такой принцип: инициатива наказывает инициатора. И раз у вас есть такая инициатива, давайте мы со Щекино и начнем. А потом подхватим по другим муниципалитетам.

Были на встрече озвучены и проблемные вопросы. Учителя пожаловались на излишнюю бюрократию в образовательной сфере. На оформление документов уходит довольно большое количество времени, которое можно было бы потратить на занятия с детьми.

Министр образования Оксана Осташко рассказала, что в регионе сейчас идет борьба с излишней бюрократией в сфере образования и скоро эта проблема решится. Дмитрий Миляев поручил разобраться в этом вопросе как можно скорее.

Один из вопросов был связан с организацией взаимодействия школ и физкультурно-оздоровительных комплексов для развития плавания и подготовки учащихся к успешной сдаче нормативов ГТО по этому направлению. Дмитрий Миляев поручил профильным министерствам подробнее разобраться в этом вопросе и оказать содействие. Также глава региона напомнил, что в Воловском и Суворовском районах запущен пилотный проект по доставке детей на тренировки на школьных автобусах. В дальнейшем проект планируется масштабировать и на другие муниципалитеты региона.

В ходе диалога было озвучено предложение масштабировать проект киреевской школы «Гагаринские прыжки» — соревнования по прыжкам в высоту — на все школы области. Также от учителей физкультуры поступило предложение по организации спортивных тимбилдингов для педагогов-предметников, включая преподавателей школ, учреждений СПО и вузов.

Дмитрию Миляеву задали вопрос о предоставлении врачами школьникам медицинских справок не об освобождении от занятий физической культурой, а с конкретными рекомендациями в соответствии с состоянием здоровья ребенка. Вопрос будет взят в проработку.

Встреча получилась продуктивной. Участники встречи поделились с Myslo своими впечатлениями.

Андрей и Наталья Акулины, Одоевский район:

— Мы оба учителя физической культуры. Одно дело на всю жизнь соединило наши жизни; мы вместе уже почти 33 года. Мы точно знаем: спорт способен объединять семьи и поколения. Самое главное — воспитание в семье. Если родители занимаются спортом, то и дети будут тянуться за ними. Мне иногда ребята с гордостью говорят: «Моему папе под 50, а он отжимается!» Значит, пример работает. Мы должны популяризовать спорт, и такие форумы в этом помогают. Учителя здесь делятся опытом, мнениями и наработками.

Станислав Шульц, учитель физкультуры школы № 6 города Щекино:

— Работать в школу я пришел 10 лет назад. Что заставляет оставаться в профессии? Не заставляет, а вдохновляет! Любовь к детям, образованию и физкультуре. Чтобы молодые педагоги приходили в школу, нужно поднимать престиж учителя, в том числе через СМИ. И такие форумы тоже на это работают. Здесь встречаются выпускники разных лет, делятся опытом. А еще это отличный способ побороть выгорание.