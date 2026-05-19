Особую тревогу ГАИ вызывает факт, что 6 из этих ДТП случились с детьми и подростками до 16 лет, — все они получили травмы разной степени тяжести.

Госавтоинспекция региона призывает любителей двухколёсного транспорта не пренебрегать базовыми, но жизненно важными правилами:

Проверяй железного коня. Перед каждой поездкой убедитесь в исправности тормозов, колес и рулевого управления.

Экипировка — не для слабаков. Шлем, налокотники и наколенники могут показаться лишними только до первого падения. Защита снижает риск серьёзных травм в разы.

ПДД для велосипедиста — закон. Соблюдайте сигналы светофоров, знаки, разметку и очерёдность проезда.

Будь предсказуем. Заранее обозначай свои маневры руками — так водители и пешеходы поймут, куда вы собираетесь повернуть.

Перекрестки — зона особого внимания. Здесь ошибки стоят дороже всего. Никакой спешки, только чёткое соблюдение приоритетов.

Место для катания — не случайность. Если вам уже есть 14 лет, двигайтесь по велодорожкам, а если их нет — по правому краю проезжей части или обочине.

Пешеходный переход — только пешком. Пересекать дорогу по «зебре» нужно спешившись и ведя велосипед рядом.