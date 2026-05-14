Сотрудники регионального Центра по противодействию экстремизму УМВД России совместно с коллегами из регионального УФСБ накрыли нелегальный интим-салон.

Бордель организовали в Туле приезжие мужчина и женщина. 30-летний выходец из Закавказья и его 28-летняя знакомая с мая 2025-го по апрель 2026 года арендовали две квартиры на улицах Советской и Революции, где открыли салоны по оказанию интим-услуг.

Интим-услуги в нем оказывали иностранные гражданки.

«Правоохранители задокументировали факт организации фигурантами незаконного пребывания в Российской Федерации восьми иностранных гражданок, которых подельники принуждали заниматься проституцией. При этом сутенёр также находился в России с миграционными нарушениями», — говорится в сообщении МВД России.

На основании собранных оперативниками материалов следователями СУ УМВД России по городу Туле возбуждены уголовные дела по пунктам «а», «в» части 2 статьи 322.1, части 2 статьи 240 и части 1 статьи 241 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящий время организатор криминального бизнеса помещён в Центр временного содержания иностранных граждан областного УМВД России, а его сообщница — водворена в ИВС в порядке статьи 91 УПК РФ.

Сотрудники органов внутренних дел продолжают проводить комплекс оперативно-следственных мероприятий для выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов и установления их возможных соучастников.