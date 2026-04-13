В тульском СИЗО поймали мужчину с «передачкой» из марихуаны, спрятанной в обуви

Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

В Туле 9 апреля 36-летний местный житель пришел в СИЗО № 1, чтобы передать своему знакомому, который там содержится, продукты и вещи.

Во время досмотра сотрудники учреждения нашли в подошве обуви тайник. Внутри лежал полимерный пакет с веществом растительного происхождения.

На место вызвали полицию. В присутствии понятых у мужчины провели личный досмотр и изъяли подозрительную посылку. Экспертиза показала, что в пакете находилась марихуана (каннабис) весом 4,6 грамма.

Выяснилось, что мужчина купил наркотики через интернет специально для этой передачи.

В отношении него возбудили уголовное дело за попытку сбыта наркотиков в следственном изоляторе. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

«Сотрудниками полиции и УФСИН проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в региональном УМВД.