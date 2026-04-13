Прокуратура запросила для экс-сенатора Савельева 10 лет колонии

Гособвинение потребовало для бывшего сенатора от Тульской области 10 лет строгого режима за подготовку убийства делового партнера.

Для второго фигуранта, Сергея Дюкова, запрошено 6,5 года колонии и два года ограничения свободы, с учетом предыдущего приговора — 8 лет, пишет «Коммерсантъ».

12 марта присяжные Тверского райсуда единогласно признали обоих виновными: Савельев снисхождения не заслужил, Дюков — да. По версии следствия, поводом стал бизнес-конфликт с совладельцем компании «Оптомониторинг» Сергеем Ионовым, которого планировали убить в 2024 году. Посредник Юрий Нефедов уже получил 4 года колонии. Савельев вину отрицает.