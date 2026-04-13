  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  Сдавать ЕГЭ тульские школьники теперь будут не раньше 1 июня
новости
новости
Регистрация

Сдавать ЕГЭ тульские школьники теперь будут не раньше 1 июня

Так учебные заведения смогут четко планировать подготовку к выпускным.

Фото Алексея Пирязева.

Сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России теперь будет начинаться не ранее 1 июня, пишет ТАСС со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева. По его словам, это решение, принятое по поручению Президента, теперь станет постоянным правилом.

По его словам, четкий график позволит школам спокойно планировать подготовку и проведение выпускных.

Напомним, расписание основного периода:

  • 1 июня — история, литература, химия;
  • 4 июня — русский язык;
  • 8 июня — математика базового и профильного уровней;
  • 11 июня — обществознание, физика;
  • 15 июня — биология, география, иностранные языки (письменная часть);
  • 18 и 19 июня — иностранные языки (устная часть), информатика.

С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни сдачи экзаменов по всем предметам, 8 и 9 июля — дни пересдачи одного из предметов ЕГЭ по выбору самого выпускника до поступления в вуз.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 16:00
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.