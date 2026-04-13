Сдавать ЕГЭ тульские школьники теперь будут не раньше 1 июня

Сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России теперь будет начинаться не ранее 1 июня, пишет ТАСС со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева. По его словам, это решение, принятое по поручению Президента, теперь станет постоянным правилом.

По его словам, четкий график позволит школам спокойно планировать подготовку и проведение выпускных.

Напомним, расписание основного периода:

1 июня — история, литература, химия;

4 июня — русский язык;

8 июня — математика базового и профильного уровней;

11 июня — обществознание, физика;

15 июня — биология, география, иностранные языки (письменная часть);

18 и 19 июня — иностранные языки (устная часть), информатика.

С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни сдачи экзаменов по всем предметам, 8 и 9 июля — дни пересдачи одного из предметов ЕГЭ по выбору самого выпускника до поступления в вуз.

Про минимальные баллы можно почитать по ссылке.