В Тульской области коммунальщик попал под уголовное дело после падения наледи на подростка

Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области прокуратура направила материалы для возбуждения уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя. Его обвиняют в ненадлежащей уборке крыши, из-за чего пострадал подросток.

Вечером 10 января 2026 года в поселке Барсуки с крыши дома № 12 по улице Ленина сошла наледь. Льдины упали на 18-летнего парня. Он получил открытую рану головы.

После проверки выяснилось, что с 1 декабря 2025 года по 10 января 2026 года предприниматель, отвечавший за уборку снега по муниципальному контракту, не выполнял свою работу. Несмотря на обильные снегопады и перепады температур, он не очистил кровлю от снега и наледи, а также не контролировал их образование.

«По результатам проверки прокурор района вынес постановление о направлении материалов в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица», — отметили в региональной прокуратуре.