  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
новости
новости
Регистрация

Орловский путепровод готов на 40-50%: подрядчик рассказал о ходе реконструкции

Планируется, что мост прослужит 30-50 лет.

Фото Юлии Королевой и Владимира Сундукова.

Сегодня, 27 марта, глава администрации Тулы Илья Беспалов проинспектировал ход реконструкции Орловского путепровода. Подрядчик, заместитель директора механизированной колонны № 22, доложил, что объект готов примерно на 40-50%.

На сегодняшний день работы ведутся одновременно по первому и второму этапам. Готовность первого этапа составляет около 45%. Уже устроены подпорные стенки и уложены балки пролетных строений. Сейчас специалисты занимаются устройством выравнивающего слоя, далее последует гидроизоляция и укладка асфальта.

По второму этапу ведется демонтаж старых конструкций, готовность составляет около 15%.

Подрядчик планирует завершить работы по устройству асфальтобетонного покрытия по первому этапу в конце апреля — мае. Движение под путепроводом будет перекрываться локально и только для обеспечения безопасности работ.

После реконструкции проезжая часть расширится примерно на 6 метров. Срок службы нового путепровода составит от 30 до 50 лет.

«Ну, хвалить себя не за что. Похвалим себя в конце стройки», — отметил подрядчик, комментируя ход работ.

Напомним, контракт на реконструкцию тульские власти заключили 22 апреля 2025 года. Длина путепровода — 136,19 м. Стоимость работ — 754 миллиона рублей. Работы должны закончить к 10 октября 2026 года. 

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Объект сложный, но реконструкция идет по графику»: Беспалов о ходе работ на Орловском путепроводе
«Объект сложный, но реконструкция идет по графику»: Беспалов о ходе работ на Орловском путепроводе
В Тульской области коммунальщик попал под уголовное дело после падения наледи на подростка
В Тульской области коммунальщик попал под уголовное дело после падения наледи на подростка

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.