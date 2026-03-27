  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  ФНС закрывает шесть отделений Тульской области: как теперь получать услуги
новости
новости
Регистрация

ФНС закрывает шесть отделений Тульской области: как теперь получать услуги

Жителям предлагают использовать онлайн-сервисы.

Фото из архива Myslo.

С 1 апреля 2026 года в Тульской области прекращают работу несколько налоговых инспекций. Об этом сообщает Управление ФНС по региону. Закрываются подразделения:

  • Тула, пос. Ленинский, ул. Терешковой, 4;
  • Щекино, ул. Мира, 4;
  • Суворов, ул. Тульская, 1-в;
  • Ефремов, ул. Свердлова, 32;
  • Алексин, ул. Горького, 13-а;
  • Венев, пл. Ильича, 4-в.

В ведомстве заверяют: несмотря на закрытие офисов, получить все услуги можно будет в полном объеме благодаря развитию онлайн-сервисов. 

Услуги будут принимать в действующих отделениях по адресам:

  • Тула: ул. Тургеневская, 66; Красноармейский пр-т, 48, корп. 2; ул. Калинина, 3.
  • Новомосковск: ул. Кирова, 14.
  • Киреевск: ул. Тупиковая, 17.

Самый удобный способ получения услуг — электронные сервисы на сайте nalog.gov.ru. Там доступно более 70 услуг 24/7: от проверки задолженности до подачи деклараций через «Личный кабинет».

Через МФЦ «Мои документы»В многофункциональных центрах можно получить 26 популярных услуг ФНС, включая:

  • Получение налоговых уведомлений.
  • Проверку и оплату задолженности.
  • Оформление налоговых вычетов и льгот.

Для тех, у кого нет интернета, документы можно отправить заказным письмом. Налоговики продолжат приезжать в районы области для консультаций на местах.

Решение о сокращении офисов принято центральным аппаратом ФНС в рамках организационных изменений. Приоритетом остаётся повышение качества услуг и их доступность для жителей региона.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 09:31 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
ФНС закрытие отделений
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.