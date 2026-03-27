ФНС закрывает шесть отделений Тульской области: как теперь получать услуги

Фото из архива Myslo.

С 1 апреля 2026 года в Тульской области прекращают работу несколько налоговых инспекций. Об этом сообщает Управление ФНС по региону. Закрываются подразделения:

Тула, пос. Ленинский, ул. Терешковой, 4;

Щекино, ул. Мира, 4;

Суворов, ул. Тульская, 1-в;

Ефремов, ул. Свердлова, 32;

Алексин, ул. Горького, 13-а;

Венев, пл. Ильича, 4-в.

В ведомстве заверяют: несмотря на закрытие офисов, получить все услуги можно будет в полном объеме благодаря развитию онлайн-сервисов.

Услуги будут принимать в действующих отделениях по адресам:

Тула : ул. Тургеневская, 66; Красноармейский пр-т, 48, корп. 2; ул. Калинина, 3.

: ул. Тургеневская, 66; Красноармейский пр-т, 48, корп. 2; ул. Калинина, 3. Новомосковск : ул. Кирова, 14.

: ул. Кирова, 14. Киреевск: ул. Тупиковая, 17.

Самый удобный способ получения услуг — электронные сервисы на сайте nalog.gov.ru. Там доступно более 70 услуг 24/7: от проверки задолженности до подачи деклараций через «Личный кабинет».

Через МФЦ «Мои документы»В многофункциональных центрах можно получить 26 популярных услуг ФНС, включая:

Получение налоговых уведомлений.

Проверку и оплату задолженности.

Оформление налоговых вычетов и льгот.

Для тех, у кого нет интернета, документы можно отправить заказным письмом. Налоговики продолжат приезжать в районы области для консультаций на местах.

Решение о сокращении офисов принято центральным аппаратом ФНС в рамках организационных изменений. Приоритетом остаётся повышение качества услуг и их доступность для жителей региона.