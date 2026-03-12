  1. Моя Слобода
Тульских школьников переводят в MAX для защиты от деструктивного контента

К сервису подключилось более 163 тысяч учителей и учеников.

Фото kremlin.ru.

Школы начали массово переводить на использование мессенджера MAX. Как сообщил Президенту министр просвещения Сергей Кравцов, это нужно для защиты школьников от деструктивного контента.

К сервису подключилось более 20 миллионов учителей и учеников.  

В Тульской области мессенджером MAX уже пользуется более 163 тысяч участников образовательного процесса. 

«Для детей MAX — самый безопасный мессенджер, в их случае по умолчанию действует „Безопасный режим“, ограничивающий контакты рамками школы, то есть ребенку не может написать или позвонить посторонний», — отметил заместитель министра образования Тульской области Сергей Минаев.

Также в MAX доступен электронный дневник, отправка справок и сервис «Пушкинская карта».

сегодня, в 12:42 −16
