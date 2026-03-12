Дмитрий Миляев наградил сотрудников ЖКХ региона

Накануне Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, который отмечается в третье воскресенье марта, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев вручил награды представителям отрасли. Торжественное собрание прошло в тульском кластере «Октава».

Глава региона обратился к работникам бытового обслуживания населения и ЖКХ и поздравил их с наступающим профессиональным праздником.

«Зампредседателя Правительства России Марат Хуснуллин справедливо отметил: если не заниматься ЖКХ, оно будет заниматься нами. Сегодня мы не просто занимаемся этой сферой, мы системно подходим к решению всех ключевых вопросов. Разрабатываем комплексные планы для поэтапной реализации проектов, участвуем в различных программах финансирования.

Если результаты благоустройства жители видят сразу, то модернизация коммунальных объектов — процесс более сложный и многогранный. Здесь не бывает быстрых побед. Но благодаря вашей ежедневной работе мы добиваемся конкретных ощутимых результатов. И главное, эти изменения чувствуют жители».

Губернатор отметил пример Узловского района, где благодаря комплексному плану шаг за шагом там улучшается непростая ситуация с водоснабжением. Он подчеркнул, что открытый диалог с жителями позволяет получать нам обратную связь и информировать их о работе. Такой подход — основа доверия и реальных перемен.

«Сегодня перед Тульской областью стоит масштабная задача — сделать наш регион настоящей территорией семейного счастья. Это понятная каждому цель. Необходимо создавать удобную современную среду в каждом городе и посёлке для каждой тульской семьи. Ваш труд — основа устойчивого развития региона. Именно вы знаете, как обеспечить комфорт и безопасность в домах наших жителей», — сказал Дмитрий Миляев.

Губернатор вручил работникам сферы ЖКХ награды.

Всего награды различного уровня получили 18 человек: