Дмитрий Миляев наградил сотрудников ЖКХ региона

Накануне Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, который отмечается в третье воскресенье марта, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев вручил награды представителям отрасли. Торжественное собрание прошло в тульском кластере «Октава».
Глава региона обратился к работникам бытового обслуживания населения и ЖКХ и поздравил их с наступающим профессиональным праздником.
«Зампредседателя Правительства России Марат Хуснуллин справедливо отметил: если не заниматься ЖКХ, оно будет заниматься нами. Сегодня мы не просто занимаемся этой сферой, мы системно подходим к решению всех ключевых вопросов. Разрабатываем комплексные планы для поэтапной реализации проектов, участвуем в различных программах финансирования.
Если результаты благоустройства жители видят сразу, то модернизация коммунальных объектов — процесс более сложный и многогранный. Здесь не бывает быстрых побед. Но благодаря вашей ежедневной работе мы добиваемся конкретных ощутимых результатов. И главное, эти изменения чувствуют жители».
Губернатор отметил пример Узловского района, где благодаря комплексному плану шаг за шагом там улучшается непростая ситуация с водоснабжением. Он подчеркнул, что открытый диалог с жителями позволяет получать нам обратную связь и информировать их о работе. Такой подход — основа доверия и реальных перемен.
«Сегодня перед Тульской областью стоит масштабная задача — сделать наш регион настоящей территорией семейного счастья. Это понятная каждому цель. Необходимо создавать удобную современную среду в каждом городе и посёлке для каждой тульской семьи. Ваш труд — основа устойчивого развития региона. Именно вы знаете, как обеспечить комфорт и безопасность в домах наших жителей», — сказал Дмитрий Миляев.
Губернатор вручил работникам сферы ЖКХ награды.
Всего награды различного уровня получили 18 человек:
- Евсигнеев Алексей Алексеевич, машинист экскаватора ООО «ПромЭнергоСбыт» — Благодарность Президента Российской Федерации.
- Терехина Наталья Анатольевна, директор ГУ ТО «Региональный сметный центр Тульской области» — Медаль «За безупречный труд и усердие» III степени Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
- Зуев Владимир Михайлович, начальник отдела проектирования — главный инженер проекта Фонда капитального ремонта Тульской области — Благодарность Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
- Медунцов Сергей Валентинович, электрогазосварщик 5 разряда участка № 5 Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная компания „Надежный дом — 2“ — Благодарность Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
- Лаврухин Владимир Владимирович, электрогазосварщик 5 разряда участка по ремонту и перекладке сетей водопровода и канализации АО „Тулагорводоканал“ — Благодарность Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
- Семенов Владимир Викторович, слесарь по ремонту оборудования котельных и тепловых сетей 5 разряда ремонтной бригады Привокзального РТС-3 АО „Тулатеплосеть“ — Благодарность Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
- Сахаров Юрий Владимирович, электрогазосварщик Пролетарского РТС-7 АО „Тулатеплосеть“ — Благодарность Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
- Наместников Олег Петрович, слесарь-ремонтник 5 разряда Медвенско-Осетровского водозабора АО „Тулагорводоканал“ — Благодарность Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
- Оболонков Николай Николаевич, огнеупорщик 6 разряда ремонтной группы Богородицкого участка общества с ограниченной ответственностью „ЭнергоГазИнвест-Тула“ — Благодарность Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
- Черных Владислав Александрович, директор ГУ ТО „Тульские парки“ — Благодарность Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
- Аверьянов Андрей Александрович, слесарь-сантехник 4 разряда ООО „Новая жилищная компания“ — Медаль „Трудовая доблесть“ III степени.
- Жариков Сергей Михайлович, слесарь аварийно-восстановительных работ по канализации ООО „Новомосковский городской водоканал“ — Медаль „Трудовая доблесть“ III степени.
- Кулешова Татьяна Евгеньевна, начальник жилищного отдела ООО „Зодчий“ — Медаль „Трудовая доблесть“ III степени.
- Агапов Игорь Владимирович, машинист экскаватора 6 разряда автотранспортного цеха АО „Водоканал“ — Благодарность Губернатора Тульской области.
- Кузьмин Валерий Иванович, главный энергетик МУП Узловского района „ВОДОКАНАЛ“ — Благодарность Губернатора Тульской области.
- Фрыкин Сергей Николаевич, начальник ВКС и С „Петровское“ МУП МО г. Алексин „Водопроводно-канализационное хозяйство г. Алексин“ — Благодарность Губернатора Тульской области.
- Шепталина Галина Григорьевна, начальник участка дворников ООО „Новая жилищная компания“ — Благодарность Губернатора Тульской области.
- Шубкина Лариса Петровна, бухгалтер-контролер ООО „Санэко“ — Благодарность Губернатора Тульской области.