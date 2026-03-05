  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Личности погибших под завалами цеха в Узловой установлены - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Личности погибших под завалами цеха в Узловой установлены

Трагедия произошла вчера, 4 марта.

Личности погибших под завалами цеха в Узловой установлены

Напомним, сотрудниками СУ СК России по Тульской области по факту обрушения кровли цеха по производству металлоконструкций на улице Заводской в Узловой, принадлежащему ООО «Металлстройпроект», возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда».

В результате обрушения крыши скончались 2 человека — 27 и 32-летний подсобные рабочие из Таджикистана.

В момент обрушения внутри находилось 45 человек. 43 из них выбрались наружу самостоятельно. Рухнула крыша под тяжестью снега. Расследование уголовного дела взял на контроль председатель СК Росии Александр Бастрыкин. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 13:10 0
Другие статьи по темам
Погода в Туле 5 марта: сырость и «температурные качели»
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 5 марта: сырость и «температурные качели»
сегодня, в 07:00, 175 1700 5
В администрации Тулы обсудили подготовку к весеннему паводку
Жизнь Тулы и области
В администрации Тулы обсудили подготовку к весеннему паводку
сегодня, в 08:00, 44 1169 -1
Тулякам приходят поддельные квитанции ЖКХ: как распознать обман?
Жизнь Тулы и области
Тулякам приходят поддельные квитанции ЖКХ: как распознать обман?
сегодня, в 12:10, 32 1016 2
Снегозадержатели на крышах тульских домов оказались бесполезными
Жизнь Тулы и области
Снегозадержатели на крышах тульских домов оказались бесполезными
сегодня, в 12:25, 22 948 2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Николай Воробьев: «Уверен, Дмитрий Миляев возглавит партийный список «Единой России» на выборах»
Николай Воробьев: «Уверен, Дмитрий Миляев возглавит партийный список «Единой России» на выборах»
Регион накроет мокрый снег: туляков предупреждают о резком ухудшении погоды
Регион накроет мокрый снег: туляков предупреждают о резком ухудшении погоды

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.