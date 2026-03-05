Личности погибших под завалами цеха в Узловой установлены

Напомним, сотрудниками СУ СК России по Тульской области по факту обрушения кровли цеха по производству металлоконструкций на улице Заводской в Узловой, принадлежащему ООО «Металлстройпроект», возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда».

В результате обрушения крыши скончались 2 человека — 27 и 32-летний подсобные рабочие из Таджикистана.

В момент обрушения внутри находилось 45 человек. 43 из них выбрались наружу самостоятельно. Рухнула крыша под тяжестью снега. Расследование уголовного дела взял на контроль председатель СК Росии Александр Бастрыкин.