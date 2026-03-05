Бастрыкин взял на контроль расследование дела по факту обрушения крыши цеха в Узловой

В результате происшествия два человека погибли.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту обрушения кровли цеха по производству металлоконструкций в Узловой.

Руководителю регионального СК поручили доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.

Напомним, спасатели завершили работы по поиску людей после обрушения кровли цеха. В момент обрушения внутри находилось 45 человек.

43 из них выбрались наружу самостоятельно, два человека погибли.

В прокуратуре сообщили, что крыша цеха обрушилась под тяжестью снега. Помещения Узловского машиностроительного завода сдавались в аренду двум коммерческим организациям, производящим металлоконструкции.