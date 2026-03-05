  1. Моя Слобода
Николай Воробьев: «Уверен, Дмитрий Миляев возглавит партийный список «Единой России» на выборах»

Такое заявление в четверг, 5 марта, сделал секретарь Тульского отделения партии, сенатор Николай Воробьев в рамках 36-й партийной конференции.

Фото Дмитрия Дзюбина.

На заседании рассмотрели вопрос о ежегодной ротации регионального политсовета партии «Единая Россия».

«Согласно Уставу партии, состав регионального полтисовета подлежит ротации один раз в год не менее чем на 10 процентов. Количественный состав тульского политсовета по согласованию с Президиумом Генерального совета установлен в составе 50 членов», — сказал Николай Воробьев.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, вероятно, станет лидером региональной группы «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму.

«Предстоят большие выборы — выборы федерального значения. И в этом году мы выбираем депутатов Государственной Думы. Председатель партии Дмитрий Анатольевич Медведев ставит задачу — обеспечить не просто парламентское большинство, а квалифицированное депутатское большинство депутатов от „Единой Росии“ в новом составе Нижней палаты Парламента, — отметил Воробьев. — Задача очень масштабная, но она нам по плечу.

Сегодня губернатор нашей области Дмитрий Вячеславович Миляев является не просто членом партии, он выдвинут на губернаторский пост нашим региональным отделением. Я уверен, что он будет стоять во главе списка партий на предстоящих выборах».

Ранее Дмитрий Миляев в большом интервью подтверждал готовность возглавить региональный список партии на выборах в Госдуму.

сегодня, в 13:14
В УМВД рассказали, что будет, если просрочить платеж за патент на мигрантов
В УМВД рассказали, что будет, если просрочить платеж за патент на мигрантов
Личности погибших под завалами цеха в Узловой установлены
Личности погибших под завалами цеха в Узловой установлены

