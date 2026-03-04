В Узловой рухнула крыша предприятия: один человек погиб

Еще один остался под завалами.

Трагедия случилась сегодня, 4 марта, в одном из цехов предприятия по производству металлоконструкций на улице Заводской в Узловой. На месте работают сотрудники регионального МЧС.

Кровля обрушилась из-за большого скопления снега и льда на площади 1200 квадратных метров.

По предварительным данным, 42 человека находилось в цеху.

«40 вышли самостоятельно, 1 человек погиб, 1 остался под завалами. Проводятся поисково-спасательные работы с привлечением кинологических расчетов», — отметили в МЧС по Тульской области.