В Туле водитель нарушил ПДД в месте смертельной аварии

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Егор прислал в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» кадры, снятые на Калужском шоссе в Туле. На записи видно, как водитель леговушки нарушил правила дорожного движения.

«27.02.2026, Калужское шоссе, Онкоцентр, поворот налево запрещен, но все равно умудряются нарушать. Снято в 15:30», -сообщил автор видео.

Напомним, 31 июля на этом же месте произошло массовое ДТП со смертельным исходом. После аварии на участке изменили разметку и установили дорожные знаки, которые должны предотвращать подобные аварийные ситуации.

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
