  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. С 1 апреля тулякам проиндексируют некоторые социальные выплаты - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

С 1 апреля тулякам проиндексируют некоторые социальные выплаты

Соответствующий документ опубликован на региональном портале правовых актов.

С 1 апреля тулякам проиндексируют некоторые социальные выплаты
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Размер дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения для пенсионеров, имеющих звания Героя СССР, Героя РФ, Героя Социалистического Труда, Героя Труда РФ, а также звание полного кавалера Ордена Славы составит 11165 рублей 33 копейки.

Ежемесячная денежная выплата для тружеников тыла и лиц, награждённых медалями за самоотверженный труд во время Великой Отечественной войны будет увеличена до 1550 рублей 63 копеек. Аналогичную сумму будут получать туляки, находившиеся в годы ВОВ в детдомах, реабилитированные и лица, пострадавшие от политических репрессий.

Выплата для ветеранов труда составит 1250 рублей 50 копеек в месяц, государственная социальная помощь реабилитированным и лицам, пострадавшим от политических репрессий вырастет до 1073 рублей 56 копеек. Сельским педагогам с 1 апреля будут доплачивать в качестве соцподдержки 1402 рубля 14 копеек в месяц.

Ежемесячная социальная выплата для Почётных граждан Тульской области достигнет 50167 рублей 52 копеек, единовременная выплата на погребение Почётного гражданина будет проиндексирована до 43868 рублей 52 копеек.

Выплата для ветеранов труда Тульской области, достигших 55 и 60 лет, составит 2494 рубля 91 копейку, а пенсионеры, награждённые медалью «За самоотверженность и единство», будут получать по 3230 рублей 50 копеек ежемесячно.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 21:21 0
Другие статьи по темам
Событие
социальная выплата индексация правительство Тульской области
Место
Тульская область Тула
Погода в Туле 28 февраля: до +4 градусов и осадки
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 28 февраля: до +4 градусов и осадки
сегодня, в 09:09, 119 1134 3
Синоптики: Снег пролежит долго, а март не будет тёплым
Жизнь Тулы и области
Синоптики: Снег пролежит долго, а март не будет тёплым
сегодня, в 12:12, 47 4585 2
Миляев в интервью радио «Спутник» заявил, что каждый житель может написать ему сообщение - видео
Жизнь Тулы и области
Миляев в интервью радио «Спутник» заявил, что каждый житель может написать ему сообщение - видео
сегодня, в 10:02, 35 1157 -6
МЧС предупреждает о сходе снега и льда с крыш зданий
Жизнь Тулы и области
МЧС предупреждает о сходе снега и льда с крыш зданий
сегодня, в 15:15, 35 801 -3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле водитель нарушил ПДД в месте смертельной аварии
В Туле водитель нарушил ПДД в месте смертельной аварии

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.