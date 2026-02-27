С 1 апреля тулякам проиндексируют некоторые социальные выплаты

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Размер дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения для пенсионеров, имеющих звания Героя СССР, Героя РФ, Героя Социалистического Труда, Героя Труда РФ, а также звание полного кавалера Ордена Славы составит 11165 рублей 33 копейки.

Ежемесячная денежная выплата для тружеников тыла и лиц, награждённых медалями за самоотверженный труд во время Великой Отечественной войны будет увеличена до 1550 рублей 63 копеек. Аналогичную сумму будут получать туляки, находившиеся в годы ВОВ в детдомах, реабилитированные и лица, пострадавшие от политических репрессий.

Выплата для ветеранов труда составит 1250 рублей 50 копеек в месяц, государственная социальная помощь реабилитированным и лицам, пострадавшим от политических репрессий вырастет до 1073 рублей 56 копеек. Сельским педагогам с 1 апреля будут доплачивать в качестве соцподдержки 1402 рубля 14 копеек в месяц.

Ежемесячная социальная выплата для Почётных граждан Тульской области достигнет 50167 рублей 52 копеек, единовременная выплата на погребение Почётного гражданина будет проиндексирована до 43868 рублей 52 копеек.

Выплата для ветеранов труда Тульской области, достигших 55 и 60 лет, составит 2494 рубля 91 копейку, а пенсионеры, награждённые медалью «За самоотверженность и единство», будут получать по 3230 рублей 50 копеек ежемесячно.