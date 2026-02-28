Тульским рыбакам напомнили о том, какие опасности таит в себе зимний водоем

В Тульском регионе на смену снежным циклонам и заморозкам приходят оттепели, а ночные минусовые температуры сменяются плюсовыми. В связи с этим на водоемах появляются потенциально опасные и уязвимые места. Например, такие, где раньше были промоины, а затем образовался тонкий лед, покрытый большим слоем снега, что затрудняет визуально определить опасное место и увеличивает риск возникновения провалов людей под лед.

В рамках недопущения происшествий на водных объектах сотрудники МЧС России провели очередные патрулирования водоемов Тульской области и обеспечили безопасность на мероприятиях по ловле рыбы.

Спасатели побеседовали с любителями рыбалки и жителями, предпочитающими отдыхать около водоемов. Они объяснили гражданам, какие опасности может таить в себе зимний водоем, и какие меры безопасности необходимо соблюдать, находясь вблизи водных объектов.

Всем жителям, находящимся вблизи водоемов, напомнили алгоритм действий, который необходимо выполнить в случае, если они вдруг стали очевидцами происшествия на воде, а также вручили им памятки с правилами безопасного поведения и номерами телефонов для вызова службы спасения.

«Толщина льда на водоемах не везде одинаковая. На прудах и озерах лед более крепкий, на реках с сильным течением еще есть проталины и места, открытые от ледового покрова. Тонкий лед находится у берегов, на изгибах водоёмов, в излучинах, около вмерзших предметов, подземных источников, в местах слива теплых вод. Чрезвычайно опасным и ненадежным является лед под снегом и сугробами. Поэтому перед выходом на лед необходимо определить его прочность. Крепкий лед имеет толщину не менее 7-10 сантиметров, ровную и гладкую поверхность, без трещин, он прозрачный или голубовато-зеленого оттенка. Молочно-белый и желтый цвета, неоднородная и пористая структура говорят о том, что выход на лед строго запрещен. Если лед прогибается под тяжестью человека, значит, он непрочный», - поделились сотрудники МЧС России.