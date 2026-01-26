  1. Моя Слобода
В Кимовске главбух профсоюза похитила больше 350 тысяч рублей и отделалась штрафом

Во время разбирательств часть денег женщина вернула.

Фото из архива Myslo.

Гособвинитель Кимовской межрайонной прокуратуры поддержал в суде обвинение по уголовному делу в отношении 43-летней местной жительницы. 

Установлено, что женщина, занимавшая должность главного бухгалтера профсоюзной организации, воспользовалась своей должностью и почти за год похитила более 349 тысяч рублей.

Во время судебного процесса прокурор представил убедительные доказательства вины подсудимой. К моменту завершения разбирательства она успела вернуть потерпевшей стороне некоторую часть похищенной суммы, сообщили в пресс-службе регионального ведомства. 

Суд приговорил виновную к наказанию в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил. 

сегодня, в 12:13 0
