В Кимовске главбух профсоюза похитила больше 350 тысяч рублей и отделалась штрафом

Во время разбирательств часть денег женщина вернула.

Фото из архива Myslo.

Гособвинитель Кимовской межрайонной прокуратуры поддержал в суде обвинение по уголовному делу в отношении 43-летней местной жительницы.

Установлено, что женщина, занимавшая должность главного бухгалтера профсоюзной организации, воспользовалась своей должностью и почти за год похитила более 349 тысяч рублей.

Во время судебного процесса прокурор представил убедительные доказательства вины подсудимой. К моменту завершения разбирательства она успела вернуть потерпевшей стороне некоторую часть похищенной суммы, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Суд приговорил виновную к наказанию в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.