Жительница Ефремова поделилась наркотиками с дочкой: суд огласил приговор

Женщина отправится в колонию общего режима.

Жительница Ефремова поделилась наркотиками с дочкой: суд огласил приговор

В Ефремове 37-летняя местная жительница признана виновной в незаконном хранении и сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Судом установлено, что в июле 2025 года обвиняемая купила в даркнете 1,24 г наркотика. Вещество она хранила у себя в квартире для собственного употребления. А чуть позже женщина рассказала про тайник дочери и знакомому, которые забрали наркотики для себя, а чуть позже попались правоохранителям. 

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. 

 

 
 

сегодня, в 11:47
