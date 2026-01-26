Жительница Ефремова поделилась наркотиками с дочкой: суд огласил приговор

В Ефремове 37-летняя местная жительница признана виновной в незаконном хранении и сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Судом установлено, что в июле 2025 года обвиняемая купила в даркнете 1,24 г наркотика. Вещество она хранила у себя в квартире для собственного употребления. А чуть позже женщина рассказала про тайник дочери и знакомому, которые забрали наркотики для себя, а чуть позже попались правоохранителям.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.







