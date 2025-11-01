  1. Моя Слобода
Крупный рейд тульских силовиков в цыганском поселке: изъято 5 машин, 2 человека доставлены в военкомат, 1 — в полицию 

Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Оперативное мероприятие в Плеханово проходило при участии ФСБ, полиции и коммунальщиков.

В ходе мероприятия в отношении 22 человек составлены протоколы за неисполнение обязанностей по воинскому учету, 2 человека доставлены в военкомат для последующей отправки в ВС РФ.

Кроме этого, в отдел полиции доставили мужчину, в отношении которого составлен протокол за демонстрацию нацистской и экстремистской символики.

2.jpg

Судебные приставы составили 24 акта о наложении ареста на имущество, изъято 5 автомобилей, взыскано 800 000 рублей.

Кроме этого, коммунальщики нашли 43 незаконных подключения к энергосетям.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 12:11 +2
рейдсиловикиполицияПлехановодежурная часть
