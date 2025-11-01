В Туле перенесли сроки ремонта на улице Советской

Фото Алексея Пирязева.

С 2 ноября участки улично-дорожной сети на пересечении ул. Советской и ул. Мосина, а также по трамвайным путям, пролегающим по ул. Октябрьской и ул. Советской на участке от Тульского государственного музея оружия до ул. Мосина, ограничиваться не будут.



Схема движения трамваев маршрутов № 10, 12 не изменится.