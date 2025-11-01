  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В праздничные выходные ноября в Тульской области изменится расписание пригородных поездов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В праздничные выходные ноября в Тульской области изменится расписание пригородных поездов

Об изменениях сообщила Московская железная дорога.

В праздничные выходные ноября в Тульской области изменится расписание пригородных поездов

Так, экспрессы № 7041 Москва — Тула-1 будут курсировать 1 и 4 ноября, № 7040 Тула-1 — Москва — 1 и 2 ноября, а № 7051 Москва-Тула — 1 ноября.

Два экспресса 7301/7303 и 7302/7304 сообщением Москва-Павелецкая — Венев — Узловая-1 будут курсировать 1 ноября.

Пригородные поезда № 6914/6913, 6906/6905 Калуга — Тула и № 6904/6903, 6916/6915 Узловая — Калуга будут курсировать с 1 по 4 ноября.

Московская железная дорога просит пассажиров заранее внимательно ознакомиться со всеми изменениями в расписании движения пригородных поездов. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 12:40 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
расписание поездов
Погода в Туле 1 ноября: небольшие осадки и до +8
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 1 ноября: небольшие осадки и до +8
сегодня, в 07:00, 62 765 4
В Туле на Пролетарском мосту могут снизить разрешенную скорость после страшного ДТП с трамваем
Жизнь Тулы и области
В Туле на Пролетарском мосту могут снизить разрешенную скорость после страшного ДТП с трамваем
вчера, в 18:18, 192 6997 -33
Над Тулой ночью сбили 4 БПЛА: обломки упали на ул. Кутузова
Жизнь Тулы и области
Над Тулой ночью сбили 4 БПЛА: обломки упали на ул. Кутузова
сегодня, в 06:09, 40 4967 2
Умер еще один из пострадавших в жутком ДТП на Пролетарском мосту 
Дежурная часть
Умер еще один из пострадавших в жутком ДТП на Пролетарском мосту 
сегодня, в 09:11, 29 5330 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Октябрь-2025 в Туле оказался холоднее и дождливее, чем в прошлом году
Октябрь-2025 в Туле оказался холоднее и дождливее, чем в прошлом году
Крупный рейд тульских силовиков в цыганском поселке: изъято 5 машин, 2 человека доставлены в военкомат, 1 — в полицию 
Крупный рейд тульских силовиков в цыганском поселке: изъято 5 машин, 2 человека доставлены в военкомат, 1 — в полицию 
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.