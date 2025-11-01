В праздничные выходные ноября в Тульской области изменится расписание пригородных поездов

Так, экспрессы № 7041 Москва — Тула-1 будут курсировать 1 и 4 ноября, № 7040 Тула-1 — Москва — 1 и 2 ноября, а № 7051 Москва-Тула — 1 ноября.

Два экспресса 7301/7303 и 7302/7304 сообщением Москва-Павелецкая — Венев — Узловая-1 будут курсировать 1 ноября.

Пригородные поезда № 6914/6913, 6906/6905 Калуга — Тула и № 6904/6903, 6916/6915 Узловая — Калуга будут курсировать с 1 по 4 ноября.

Московская железная дорога просит пассажиров заранее внимательно ознакомиться со всеми изменениями в расписании движения пригородных поездов.