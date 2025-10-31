В смертельном ДТП на мосту у «Макси» пострадали 25 человек 

В Туле в смертельном ДТП на мосту у «Макси» в Туле пострадали 25 человек. Детей среди них нет. Четверо из пострадавших погибли до прибытия скорой помощи.

В настоящее время 21 пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь в лечебных учреждениях области. Их состояние находится на контроле министерства здравоохранения Тульской области.

Напомним, ранее мы сообщали, что причиной смертельного ДТП на мосту через Упу стал сошедший с рельсов трамвай. Все погибшие — мужчины от 30 до 50 лет. Среди пострадавших есть люди с тяжелыми травмами, некоторые находятся в коме.