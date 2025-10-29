В Тульской области до конца года откроются еще 5 филиалов Центра «Герой71»

Проект «Герой71» стартовал в регионе в феврале 2025 года с целью создания условий для личностного и профессионального роста, успешного трудоустройства и самореализации каждого участника специальной военной операции в мирной жизни. Инициатором его стал глава региона Дмитрий Миляев.

Проект включает 15 модулей, охватывающих разные направления. Самые актуальные:

«Получи образование»,

«Построй карьеру в органах власти и на ведущих предприятиях региона»,

«Трудоустройся на востребованные вакансии»,

«Реализуй себя в политике»,

«Реализуй свой потенциал в сельском хозяйстве».

Также он позволяет достичь новых высот в спорте, открыть свое дело, обеспечить безопасность региона, заняться общественной деятельностью и многим другим.

Отвечая на актуальные запросы со стороны участников СВО, проект быстро стал востребованным.

Заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области Юлия Гончарова рассказала, что с момента старта проекта было принято более 1860 заявок от участников. Из них 1060 закрыто положительно, 404 — в работе. Некоторые из участников подавали заявки на несколько направлений и затем выбрали то, которое им оказалось ближе.

Благодаря проекту 67 человек поступили в вузы и колледжи, 43 человека нашли работу, 9 — стали депутатами, 7 бойцов СВО получили гранты на развитие своих проектов в сельском хозяйстве на сумму 37 млн рублей, 12 человек открыли свое дело.

— Главное в нашей работе — реальное возвращение в социальную, общественную и экономическую жизнь региона ветеранов СВО. Ветераны СВО становятся депутатами, присоединяются к общественным организациям, работают с молодежью, открывают свое дело, в том числе благодаря проекту. Важно не снижать темпы этой работы, — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Направление «Построй карьеру в органах власти и на ведущих предприятиях региона» занимает второе место по количеству участников. Сегодня в работе находится 401 заявка. По поручению губернатора сервис открыт для постоянного приема заявок. Обучение проводится в очном и дистанционном форматах.

Руководитель Корпоративного университета правительства Тульской области Ксения Борисова отметила, что в сентябре прошел второй очный модуль «Экономика и финансы». Третий модуль — «Региональное и муниципальное управление» — пройдет в феврале 2026 года.

Завершит образовательный блок «Построй карьеру в органах власти и на ведущих предприятиях региона» модуль «Современные технологии управления». Он запланирован на апрель 2026 года.

Кроме образовательных модулей, это направление по поручению Дмитрия Миляева включает работу по треку «Наставничество», в рамках которого обучающимся оказывают помощь руководители ведомств и администраций, депутаты. За каждым участником СВО, выбравшим своим направлением построение карьеры в органах власти или на ведущих предприятиях региона, закреплен персональный наставник. Для удобства взаимодействия разработана специальная информационная система.

Наставники ведут свою деятельность непосредственно в этой системе, организуя прохождение стажировок. Наставляемые получают доступ к личным кабинетам на официальном портале проекта. Благодаря этому создается единая цифровая среда эффективного взаимодействия между ними, а также ведется сопровождение и контроль каждого этапа стажировки. Дмитрий Миляев наградил сотрудников, которые занимаются технической разработкой и ведением модулей проекта. Он подчеркнул, что каждый, кто работает с ветеранами СВО и их семьями, должен проявлять чуткость и стремление к решению проблем конкретного человека.

Дмитрий Миляев поблагодарил наставников проекта за включенность в работу с подопечными. Он отметил, что каждый должен находиться в постоянном взаимодействии со своим наставляемым, в том числе после его трудоустройства.

Глава региона тоже входит в число наставников проекта. Он рассказал, что после рабочего визита в Плавский район у него появился третий наставляемый, с которым будет в ближайшее время проведена личная встреча.

Реализация проекта «Герой71» на данный момент в самом разгаре. Однако глава региона поручил провести опрос среди его участников, чтобы выяснить их удовлетворенность участия, а также услышать предложений от ребят по дальнейшей реализации программы.

— Успехи проекта «Герой71» были не единожды отмечены на федеральном уровне и в первую очередь Президентом России Владимиром Путиным. Не так давно наш проект победил в конкурсе «Проф-IT» в номинациях «Социальная сфера» и «Народное призвание». Его принципиальной особенностью является формула одного окна на платформе Госуслуг — это делает сервис «Герой71» удобным в использовании и максимально доступным даже для удаленного участия, — отметил глава региона.

Также на заседании было отмечено, что к 1 ноября филиалы Центра «Герой71» начнут работу в Киреевске и Ефремове. А до конца декабря 2025 года откроются филиалы в Алексине, Суворове и Новомосковске.