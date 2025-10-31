  1. Моя Слобода
Причиной смертельного ДТП на мосту через Упу мог стать сошедший с рельсов трамвай

Предположительно, у трамвая занесло заднюю часть, и он снес маршрутку.

По предварительной информации, авария на мосту у «Макси» произошла из-за того, что у трамвая занесло заднюю часть. После этого в него въехала одна из маршруток. Водитель второй маршрутки пытался вырулить и влетел в столб рядом с заправкой. А дальше «в замес» попали легковушки.

По данным Myslo, в аварии пострадали 20 человек, из них четверо погибли. Все погибшие — мужчины от 30 до 50 лет.

photo_2025-10-31_10-17-41.jpg

Среди пострадавших есть люди с тяжелыми травмами, некоторые находятся в коме.

По словам министра здравоохранения Мухина, пять человек в тяжелом состоянии в реанимации. 

Сюжет: ДТП с трамваем на мосту через Упу
сегодня, в 10:16 +3
